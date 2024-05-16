Sandık Kokusu'nda sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu gidiyor!

Sandık Kokusu dizisinde bir ayrılık yaşanacak. Başrol oyuncularından biri diziye veda edecek. İşte ayrıntılar...

Sandık Kokusu'nda sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu gidiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 19:41

Show TV'nin çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi "Sandık Kokusu", yeni sezonunda da heyecan dolu bölümleriyle dikkat çekiyor. Uğur Yücel ve Demet Akbağ'ı yıllar sonra aynı projede buluşturan dizi, yeni sezon için aldığı devam onayıyla izleyicileri memnun etmeye devam ediyor. Ancak, başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, "Sandık Kokusu"na veda edecek. Dizinin 23. bölümünde, Karsu karakterinin (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'dan gitmesini istediği fragmanda gündeme geldi. Bu isteğin bir veda olduğu öğrenilirken, Atilla'nın diziden ayrılacağı resmiyet kazandı.

Metin Akdülger'in "Sandık Kokusu"ndan ayrılmasıyla birlikte, dizinin gelecek bölümlerinde başrol kadrosunda bir değişiklik olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Yapımcılar ve yönetmen ekibinin yeni başrol erkek oyuncusu için arayış içine gireceği belirtiliyor.

 

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