"Sandık Kokusu"nda şok ayrılık! Sete bile çıkmadan kadrodan ayrıldı

"Sandık Kokusu" dizisinde sürpriz ayrılık! Biran Damla Yılmaz kadrodan ayrıldı.

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Yayın Tarihi : 30-08-2024 11:43

Show TV'nin ikinci sezonu merakla beklenen O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu" tüm hızıyla devam eden çekimlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimleri buluşturan dizinin yeni sezonu, 18 Eylül'de ekranlara gelecek.

Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi başarılı oyuncuların yer aldığı güçlü kadroya, iddialı bir isim daha eklenmişti. Karsu’nun kuzeni Ayça rolüyle diziye katılacağı duyurulan Biran Damla Yılmaz, henüz sete çıkmadan projeden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz'ın sözleşme koşullarında anlaşma sağlanamadığı için projeden ayrıldığı ve şu anda yeni teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Bu beklenmedik ayrılığın ardından "Sandık Kokusu" dizisinin yeni sezonunda nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu oldu.

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