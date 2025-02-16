“Sandık Kokusu”nda 2 sürpriz ayrılık

“Sandık Kokusu” Final Yolunda: Meriç Aral ve Serkay Tütüncü Diziye Veda Ediyor

“Sandık Kokusu”nda 2 sürpriz ayrılık
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2025 11:24

Show TV’nin O3 Medya imzalı ve Saner Ayar’ın patronluğunu üstlendiği “Sandık Kokusu” dizisi, 50. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin finaline yalnızca 5 bölüm kaldı.

Final öncesi ise izleyicileri üzen bir ayrılık haberi geldi. Dizide Kıvanç ve Irmak karakterlerini canlandıran Serkay Tütüncü ve Meriç Aral, 48. bölümde diziye veda edecek. İkilinin ayrılığı, dizinin hayranları tarafından sosyal medyada üzüntüyle karşılandı.

Geçtiğimiz çarşamba yayınlanan 45. bölümde, Kıvanç ve Irmak’ın birbirlerine evlenme teklif ettiği ve karşılıklı “evet” dedikleri sahne izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı. İkilinin bu mutlu sahneleri, final öncesi veda etmeleri nedeniyle daha anlamlı hale geldi.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, çiftin ayrılık sahnelerinin nasıl işleneceği ve hikayenin finalde nasıl bağlanacağı büyük bir merak konusu. “Sandık Kokusu” 19 Mart’ta yayınlanacak olan 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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