Sandık Kokusu'na sürpriz isim

Show TV’nin, O3 Medya imzalı büyük bir heyecanla izlenen dizisi Sandık Kokusu, 45. bölümünde izleyicilerine sürpriz sunacak.

Sandık Kokusu'na sürpriz isim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2025 11:40

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, Sandık Kokusu’nun bu bölümüne bambaşka bir heyecan getirecek. Düğün sahnesine renk katan Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Sandık Kokusu, izleyicilerini hayatın içinden hikayelerle ekran başına bağlıyor. Aşkın her zaman galip gelmediği, ancak mücadele ruhunun asla kaybetmediği bu özel hikaye; kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor. Pes etmeyenlerin kalplerini bir araya getiren Sandık Kokusu her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Dizide Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

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