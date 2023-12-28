Sandık Kokusu'na öyle bir isim katıldı ki... İşte o sürpriz oyuncu...

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine bomba bir daha katılıyor. İşte ayrıntılar...

Sandık Kokusu'na öyle bir isim katıldı ki... İşte o sürpriz oyuncu...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-12-2023 10:08

Çarşamba akşamları ekrana gelmeye başlayan Sandık Kokusu reyting mücadelesine hızlı bir giriş yaptı. Dikkat çeken dizi seyircisini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. 

Kızılcık Şerbeti'nin yazarlarından olan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün elinden çıkan Sandık Kokusu, başrol kadrosuna son derece başarılı bir oyuncu ekliyor.



Meriç Aral, "Sandık Kokusu" dizisiyle anlaşma sağladı. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna 6. bölümden itibaren katılacak olan Aral, Filiz'in (Demet Akbağ) kızlarından Irmak karakterine hayat verecek. Bu yeni katılım, dizinin hikayesindeki tansiyonu daha da yükseltecek.

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