Sandık Kokusu'na öyle bir isim katıldı ki... İşte o sürpriz oyuncu...

Çarşamba akşamları ekrana gelmeye başlayan Sandık Kokusu reyting mücadelesine hızlı bir giriş yaptı. Dikkat çeken dizi seyircisini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.



Kızılcık Şerbeti'nin yazarlarından olan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün elinden çıkan Sandık Kokusu, başrol kadrosuna son derece başarılı bir oyuncu ekliyor.





Meriç Aral, "Sandık Kokusu" dizisiyle anlaşma sağladı. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna 6. bölümden itibaren katılacak olan Aral, Filiz'in (Demet Akbağ) kızlarından Irmak karakterine hayat verecek. Bu yeni katılım, dizinin hikayesindeki tansiyonu daha da yükseltecek.