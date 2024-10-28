Sandık Kokusu’na iki yeni isim katıldı

Altan Dönmez’in yönettiği ve Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide dört oyuncu projeye veda ediyor. Necip Memili (Reha), Seda Türkmen (Lale), Ece İrtem (Hande) ve Sercan Badur (Mert) diziden ayrılacak.

Sandık Kokusu izleyicilerini sezon boyunca heyecanlandıracak iki yeni karakterle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye katılacak ilk karakter, güvenlik görevlisi Hakan olacak. Sürprizli kişiliğiyle dikkat çekecek olan Hakan, siteye gelişinin ardından Ayça (Nesrin Cavadzade) ile yakınlaşacak. Hakan karakterinin yanı sıra diziye İhsan adında bir başka karakter daha katılacak. İhsan’ın Gülnaz (Gözde Seda Altuner) ile partner olarak hikâyeye dahil olması planlanıyor.

Yeni karakterler için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü dizide, sezon boyunca hikayeye eklenen bu güçlü karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.