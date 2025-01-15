“Sandık Kokusu” kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!

Show TV’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

“Sandık Kokusu” kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 18:20

Show TV’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Diziye, deneyimli oyuncu Zerrin Nişancı’nın katıldığı açıklandı.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Zerrin Nişancı, Nazan Bozbeyli karakterine hayat verecek. Engin Öztürk’ün canlandırdığı Bora’nın annesi olarak diziye dahil olan Nişancı, hikâyede tansiyonu artıracak.

Nazan Bozbeyli, geçmişte yaşadığı trajedi nedeniyle oğlu Bora’nın üzerine titreyen, sert ve mükemmeliyetçi bir anne olarak izleyici karşısına çıkacak. Oğlunun hayatındaki en büyük çatışma ise, üç çocuk annesi Karsu’ya (Özge Özpirinçci) duyduğu aşkla başlayacak. Nazan’ın, Karsu’ya olan yaklaşımı ve bu ilişkiye karşı tavrı, dizinin ilerleyen bölümlerine damga vuracak.

Sandık Kokusu hayranları, Nişancı’nın etkileyici performansıyla daha da derinleşen bu hikâyeyi izlemek için şimdiden sabırsızlanıyor! Nazan ve Karsu arasındaki sürtüşme, Bora’nın aşkını nasıl etkileyecek? Yeni bölümler merakla bekleniyor!

Benzer Haberler
Canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e tepki yağıyor Canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e tepki yağıyor
“Deha” dizisine “Deha” dizisine "Kunduz" geliyor
“Şakir Paşa Ailesi” dizisine Hazal Kaya geliyor! “Şakir Paşa Ailesi” dizisine Hazal Kaya geliyor!
Barış Arduç’tan Gupse Özay-Melikşah Altuntaş gerginliğine ilk açıklama Barış Arduç’tan Gupse Özay-Melikşah Altuntaş gerginliğine ilk açıklama
Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!” Serenay Sarıkaya’dan adliye çıkışı sert açıklamalar: “İtibarsızlaştırma çabası var!”
“Kızıl Goncalar” dizisinde yeni dönem: Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı “Kızıl Goncalar” dizisinde yeni dönem: Kadroya sürpriz bir isim daha katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
  • 11-01-2025 10:13

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?