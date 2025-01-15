“Sandık Kokusu” kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor!

Show TV’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Diziye, deneyimli oyuncu Zerrin Nişancı’nın katıldığı açıklandı.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Zerrin Nişancı, Nazan Bozbeyli karakterine hayat verecek. Engin Öztürk’ün canlandırdığı Bora’nın annesi olarak diziye dahil olan Nişancı, hikâyede tansiyonu artıracak.

Nazan Bozbeyli, geçmişte yaşadığı trajedi nedeniyle oğlu Bora’nın üzerine titreyen, sert ve mükemmeliyetçi bir anne olarak izleyici karşısına çıkacak. Oğlunun hayatındaki en büyük çatışma ise, üç çocuk annesi Karsu’ya (Özge Özpirinçci) duyduğu aşkla başlayacak. Nazan’ın, Karsu’ya olan yaklaşımı ve bu ilişkiye karşı tavrı, dizinin ilerleyen bölümlerine damga vuracak.

Sandık Kokusu hayranları, Nişancı’nın etkileyici performansıyla daha da derinleşen bu hikâyeyi izlemek için şimdiden sabırsızlanıyor! Nazan ve Karsu arasındaki sürtüşme, Bora’nın aşkını nasıl etkileyecek? Yeni bölümler merakla bekleniyor!