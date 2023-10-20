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Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna flaş oyuncu

Sete çıkan Show TV'nin Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna flaş oyuncu katıldı. İşte detaylar...

Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna flaş oyuncu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-10-2023 11:44

Show TV'nin yeni dizisi "Sandık Kokusu"nun Adana çekimleri bugün başladı. Dizi, annesiyle çatışan bir kadının güçlü hikayesini izleyiciye sunacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı dizi, O3 Medya tarafından üretiliyor ve Nezaket Coşkun tarafından yönetiliyor. Dizi, Aralık ayında yayınlanması planlanıyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Necip Memili'nin paylaştığı dizide, bir kadının oğlunun kaybolması sonucu yaşadığı büyük travma anlatılıyor.

Levent Can da dizinin ilerleyen bölümlerinde kadroya katılacak.

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