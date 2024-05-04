'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz isim

Show TV'nin popüler dizisi "Sandık Kokusu"nda sürpriz bir isim konuk olacak. Gülcan Arslan, sevilen dizinin yeni bölümünde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun var. Başrollerde ise Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi usta oyuncular yer alıyor.





Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.