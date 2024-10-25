“Sandık Kokusu” dizisinde flaş ayrılık: Necip Memili veda ediyor!

Show TV’nin O3 Medya imzalı sevilen dizisi “Sandık Kokusu”nun dün akşamki yeni bölümü, ülkemizde yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı. Her çarşamba akşamı ekranlara damga vuran dizide ikinci sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken, güçlü oyuncu kadrosundan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Dizide Karsu’nun eski eşi Reha karakterini canlandıran başarılı oyuncu Necip Memili, hikayedeki rolünün sona ermesiyle birlikte izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.

Necip Memili’nin ayrılığının ardından oyuncunun yeni projeler için teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Ayrıca, “Sandık Kokusu” dizisinden iki oyuncunun daha ayrılacağı yönündeki söylentiler dikkat çekiyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizideki gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.