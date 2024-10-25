"Sandık Kokusu" dizisinde ayrılık rüzgarı: Üç oyuncu veda ediyor

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezonunda izleyicilerini sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitlemeye devam ederken oyuncu kadrosundaki önemli değişiklikler gündeme oturdu. Karsu’nun eski eşi Reha karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili’nin ayrılığı sonrası, dizinin kadrosundan iki isim daha veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise bu sezon Altan Dönmez’in üstlendiği Sandık Kokusu dizisinde Lale karakterini canlandıran Seda Türkmen ve Hande rolüyle ekrana gelen Ece İrtem, senaryodaki hikayelerinin sonlanması nedeniyle diziden ayrılıyor. Başarılı oyuncuların vedası, izleyiciler arasında merak ve üzüntü yaratırken dizinin sonraki bölümlerinde nasıl bir yol izleneceği büyük bir ilgiyle bekleniyor.