'Sandık Kokusu' dizisi dönüyor! İşte yayın tarihi...

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla 18 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.





Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Bu sezon kadroya Engin Öztürk, Biran Damla Yılmaz, Gözde Seda Altuner ve İpek Özağan gibi başarılı isimler katıldı.

İlk bölümü Urfa sahneleriyle açılması planlanan dizide, yapılan değişiklikle birlikte açılış İstanbul sahneleriyle yapılacak, ardından ekip Güneydoğu’ya geçiş yapacak. Yeni sezonda Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakteri ile Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz karakterinin yaşamına, Hasan’ın kardeşi Gülnaz’ın (Gözde Seda Altuner) katılmasıyla büyük bir aile içi çatışma yaşanacak. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek olan "Sandık Kokusu", yeni bölümleriyle yine çok konuşulacak