'Sandık Kokusu' aşkı gerçek oldu: Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin birlikteliklerini ilan etti!

SHOW TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, ekrandaki hikayesinin yanı sıra gerçek hayatta da yeni bir aşk doğurdu. Dizide Ayça ve Hakan karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin’in arkadaşlığı aşka dönüştü.

Ünlü çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik fotoğraflarla duyurdu. Cavadzade, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı "Bizden olmaz' dedikten sonra… İkizler - Aslan ilişkisi..." notuyla yayımlayarak aşklarını gözler önüne serdi.

Dizide rol gereği gelinlik ve damatlık giyen çiftin bu kareleri, hayranlarından büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından "Bu ilişki evliliğe gider" yorumları yapılırken, çiftin mutluluğu sosyal medyada gündem oldu. Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in ilişkisi, dizi aşklarının gerçek hayatta da karşılık bulduğunun en güzel örneklerinden biri olarak magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.