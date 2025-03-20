"Sandık Kokusu" Aşk Dolu Finaliyle İzleyiciyi Büyüledi

Show TV ekranlarında yayınlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği "Sandık Kokusu" dizisi, dün akşam yayınlanan 50. bölümünde aşk dolu bir finalle izleyenlere veda etti. Gülnaz ve İhsan ile Ayça ve Hakan’ın evliliğiyle mutlu sona ulaşan dizi, izleyicilerin beğenisini kazanarak etkileyici bir final bölümüyle ekrana veda etti.

Final Bölümünde Duygu Dolu Anlar

Dizinin final bölümünde, Nazan, Karsu’nun mide bulantılarını hamilelik olarak yanlış anlamıştı. Hemen hastaneye gitme planı yapan Nazan, Karsu’yu test yaptırmaya zorladı. Ancak Karsu, hamile olmadığını ve sadece zehirlendiğini açıkladı. Gelin ve kayınvalide arasındaki gerginlik devam ederken, Bora, çocuklar için üreteceği yoğurt markasının başına Karsu’yu getirmeyi planladı. Bora’nın markaya çocuklarının baş harflerini vermesi, ailenin birlikteliğini simgeliyordu.

Gülnaz ve İhsan’ın Düğün Hazırlıkları

Gülnaz ve İhsan’ın düğün hazırlıkları ekranlara eğlenceli anlar getirdi. Ayça, Hakan’ın evlilikten hiç bahsetmemesi nedeniyle kaygılandı. Önce falcıya giden Ayça, ardından Gülnaz’ın hamarat taklidi planını uygulamaya başladı. Bu plan, izleyicilere kahkaha dolu anlar sundu. Ancak, Türkan’ın gelişiyle gerçekler ortaya çıktı ve Ayça ile Hakan’ın evlilik planları suya düştü.

Gülnaz’ın Gelinlik Seçimi ve Ayça'nın Hayal Kırıklığı

Gülnaz, Ayça ile gelinlik bakmaya gitti ve bu süreçte Ayça, kendisi için de bir gelinlik kiraladı. Evde gelinlik ile vakit geçirirken Hakan eve geldi. Ayça, Hakan’a gelinlik değil gece kıyafeti giydiğini söyleyerek onu ikna etmeye çalıştı. Ancak Hakan, evlilik düşünmediğini bir kez daha belirtti.

Hasan ve Filiz’in Aşkı

Aşkları dolu dizgin devam eden Hasan ve Filiz, Hasan’ın sürpriziyle İstanbul’un yedi tepe noktasını anlattı ve ikili, güzel günler geçireceklerini belirtti. Dizinin finaliyle birlikte, Hasan ve Filiz’in hikayesi de mutlu sonla noktalandı.

Düğün Günü ve Son Sürpriz

Gülnaz’ın düğün günü geldiğinde, görümce Zeliha kuaför masraflarını üstlendi ve ilk kurban Türkan oldu. Türkan, kafasında yanıp sönen ışıklarla odaya girdi, bu da Gülnaz’ı korkuttu ve Zeliha’ya saldırmasına neden oldu. Gelin ve görümce arasındaki eğlenceli anlar, dizinin en neşeli sahnelerinden birini oluşturdu.

Mutlu Son

Düğün akşamı geldiğinde, İhsan ve Gülnaz mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Hasan ve Filiz’in şahitliğinde, ikili “Evet” diyerek hayatlarını birleştirdi. Düğün sırasında Ayça ve Hakan da evlenerek çiftlere mutluluklarını kattılar. Karsu ve Bora da şahitlik yaparak, büyük bir aile olduklarını gösterdiler. Dizinin final sahnesi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı ve tüm çiftlerin aşk hikayeleriyle mutlu sona ulaşmalarını sağladı.