Sandık Kokusu aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Yunanistan'da romantik tatilde

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, 'Sandık Kokusu' dizisinde başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. Yunanistan'da romantik bir tatil yaparak ilişkilerini ilan ettiler.

Sandık Kokusu aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Yunanistan'da romantik tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2025 18:01

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun başrollerini üstlenen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, setin ardından gerçek hayatta da birbirlerine aşık oldular. Dizinin Ayça ve Hakan karakterlerini canlandıran ikili, setteki uyumlarını özel hayatlarına da taşıdı. Cavadzade ve Pekin, dizideki aşkı gerçek hayata taşımakla kalmadı, ilişkilerini sosyal medya üzerinden de duyurdu.

Birlikte Yunanistan’a Tatil

Dizinin final yapmasının ardından, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin birlikte geçirdikleri tatil anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yunanistan’ın romantik atmosferinde aşklarını kutlayan ikili, 'HakAy' karakterlerinin ilişkisine atıfta bulunarak, "İlk kez HakAy değil, NesMir" notunu düştüler. Bu paylaşımla Cavadzade, dizideki karakterlerinin dışında gerçek hayattaki ilişkilerini de sevenleriyle paylaştı.

Setten Gerçek Aşka

Sandık Kokusu dizisinin setinde başlayan arkadaşlık, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin için aşka dönüştü. İkili, dizideki partnerliklerini ötesine taşıyarak gerçek bir çift oldular. Romantik tatil paylaşımlarıyla da ilişkilerindeki mutluluğu gözler önüne serdiler. Bu, dizilerin setlerinde başlayıp gerçek aşka dönüşen en tatlı hikayelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler