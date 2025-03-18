Sandık Kokusu aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin Yunanistan'da romantik tatilde

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun başrollerini üstlenen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, setin ardından gerçek hayatta da birbirlerine aşık oldular. Dizinin Ayça ve Hakan karakterlerini canlandıran ikili, setteki uyumlarını özel hayatlarına da taşıdı. Cavadzade ve Pekin, dizideki aşkı gerçek hayata taşımakla kalmadı, ilişkilerini sosyal medya üzerinden de duyurdu.

Birlikte Yunanistan’a Tatil

Dizinin final yapmasının ardından, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin birlikte geçirdikleri tatil anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yunanistan’ın romantik atmosferinde aşklarını kutlayan ikili, 'HakAy' karakterlerinin ilişkisine atıfta bulunarak, "İlk kez HakAy değil, NesMir" notunu düştüler. Bu paylaşımla Cavadzade, dizideki karakterlerinin dışında gerçek hayattaki ilişkilerini de sevenleriyle paylaştı.

Setten Gerçek Aşka

Sandık Kokusu dizisinin setinde başlayan arkadaşlık, Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin için aşka dönüştü. İkili, dizideki partnerliklerini ötesine taşıyarak gerçek bir çift oldular. Romantik tatil paylaşımlarıyla da ilişkilerindeki mutluluğu gözler önüne serdiler. Bu, dizilerin setlerinde başlayıp gerçek aşka dönüşen en tatlı hikayelerden biri olarak dikkat çekiyor.