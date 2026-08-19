Sanatçı Güllü Davasında Şok İddianame Kabul Edildi! Kızı Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak

Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan usta sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme olayın baş şüphelisi olan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verirken davanın ilk duruşma tarihini 1 Ekim olarak belirledi.

Roman Havasıyla Kurulan Akılalmaz Tuzak

İddianamede yer alan dehşet verici detaylar olayın basit bir kaza olmadığını ve önceden planlandığını ortaya koydu. Gül Tut'un kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan teknik ve adli incelemelerde olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istediği tespit edildi. Şarkıyı duyunca banyodan çıkıp kızının odasına gelen sanatçının oynayarak odaya girdiği ve bu planın Gül Tut'u tuzağın kurulduğu odaya çekmek amacıyla tasarlandığı kaydedildi.

"Hadi Görüşürüz" Diyerek Pencereden İtti

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen ses analizi bilirkişi raporu cinayetin en kan donduran delili oldu. Düşme anından hemen önce alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin tespit edildiği raporda bu sözün ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiği ve pencereden aşağı attığı aktarıldı. Olayın tek görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu da ifadesini değiştirerek Tuğyan'ın annesini bizzat pencereden attığını doğruladı.

Aylar Öncesinden Gelen Şok Mesajlar: "Gebersin Bu Kadın Ölsün"

İddianame şüphelinin geçmişe dönük mesajlaşmaları ve tanık beyanlarıyla cinayetin zihinsel bir hazırlık sürecinden geçtiğini gözler önüne serdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisine ve arkadaşlarına attığı mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ona büyük bir şey yapacağım" ifadelerini kullandığı ve üç farklı tanığa "Annemi bir gün camdan atıp öldüreceğim" dediği belgelendi. Ayrıca şüphelinin telefonda seri katil davası, dedektif oyunu gibi konuları araştırdığı tespit edildi.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Olayın ardından kanıtları karartmaya çalıştığı eski sevgilisine mesajları sildirdiği ve yurt dışına kaçma planları yaptığı saptanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay anında yanında bulunan ve önce yalan beyanda bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise Yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 1 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.