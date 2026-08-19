İğne İpliğe Döndü! Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar'ın Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türkiye'nin yeni nesil pop ve R&B müziğine yön veren, şarkıları ve yüksek tempolu dans performanslarıyla geniş kitleleri peşinden sürükleyen başarılı kız grubu Manifest üyelerinin kişisel yaşamları ve fiziksel değişimleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Grubun güçlü vokal performansı ve kendine has sahne duruşuyla öne çıkan sevilen üyesi Lidya Pınar son dönemde yaşadığı radikal fiziksel değişimle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir verdiği belirgin kilolarla konuşulan genç şarkıcının sosyal medyaya düşen son görüntüleri takipçileri ve müzikseverler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BIG5 Türkiye Yarışmasından Popülerliğe Uzanan Yolculuk

2025 yılında yayınlanan BIG5 Türkiye yarışmasının ardından müzik sektörüne adım atan Manifest Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ve Lidya Pınar'dan oluşan altı kişilik kadrosuyla kısa sürede zirveye tırmandı. Çıkış şarkıları Zamansızdık ile büyük bir başarı yakalayan grup peş peşe yayınladıkları hit parçalar ve konser maratonlarıyla dev bir hayran kitlesi edindi. Grubun vokal yükünü sırtlayan en yetenekli isimlerinden Lidya Pınar da hem sesi hem de sahne enerjisiyle kısa sürede kendi kemik takipçi kitlesini oluşturmayı başardı.

Yoğun Konser Ve Dans Temposu Değişimi Beraberinde Getirdi

Lidya Pınar'ın BIG5 Türkiye dönemindeki ilk görüntüleri ile güncel fotoğrafları karşılaştırıldığında yaşadığı gözle görülür değişim dikkatlerden kaçmıyor. Manifest grubunun aralıksız devam eden yoğun konser takvimi saatler süren ağır dans ve koreografi provaları klip çekimleri ve koşturmacalı tempo genç şarkıcının hızla kilo vermesinde büyük etken oldu. Son aylarda giderek incelen ve iğne ipliğe dönen Lidya'nın bu hali katıldığı son etkinlikte tercih ettiği vücudu saran kombinle birleşince değişim çok daha belirgin bir hal aldı.

Sosyal Medya İkiye Böldü: Beğenenler Ve Endişelenenler

Genç şarkıcının son görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine yorumlar peş peşe geldi. Kullanıcıların bir kısmı Lidya Pınar'ın yeni tarzını fit görünümünü ve zarafetini son derece iddialı bulup övgüler yağdırırken büyük bir kitle ise şarkıcının aşırı zayıfladığını savunarak sağlığı konusunda endişelerini dile getirdi. Tempolu çalışma hayatının genç yıldızı yıprattığını düşünen hayranları sosyal medyada "Lidya lütfen kendine dikkat et", "Yeni hali çok güzel ama daha fazla kilo vermemeli" şeklinde mesajlar paylaşarak duygularını ifade etti.