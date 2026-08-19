Ekranlarda Dev Rekabet Başlıyor! İşte Yeni Sezonda Yayınlanacak 23 Yeni Dizi

Televizyon dünyasında yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken 2026-2027 yeni yayın dönemi heyecanı doruk noktasına ulaştı. Birbirinden iddialı ve yüksek bütçeli yapımlar izleyiciyle buluşmak için gün sayarken kanalların yeni sezon haritaları da netleşti. Bu sezon toplam 23 yeni dizi ekran macerasına başlamaya hazırlanıyor.

Yeni yapım sayısıyla zirveyi 7 yeni diziyle NOW TV göğüslerken ATV 5, Kanal D ve Star TV 3'er, Show TV 2 ve TRT 1 ise 1 yeni diziyle yarışa dahil oluyor. İki iddialı proje için ise kanal arayışları devam ediyor.

Yayın Tarihi Netleşen İlk Dizi: Evlilik Güzeldir

Yeni sezonun ilk startını TRT 1 veriyor. Nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın (Fikret Kuşkan) beş kızı ve ailesiyle sürdürdüğü sıcak mahalle hikayesini konu alan Evlilik Güzeldir dizisi 7 Eylül akşamı yayın hayatına başlayacak.

Kanallara Göre Yeni Sezon Dizileri Ve Oyuncu Kadroları;

NOW TV (7 Yeni Dizi)

Kanal bu sezon en çok yeni proje hazırlayan yayın kuruluşu olarak öne çıkıyor:

Kod Adı Adana Günlükleri: İlker Aksum ve Öykü Gürman'ın başrollerini paylaştığı NTC Medya imzalı gençlik ve dram dizisi.

Ömür Usta: Brezilya uyarlandığı efsane dizi Fina Estampa'dan esinlenen yapımda Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri rol alıyor.

Sevdam Karadeniz: Trabzon'da iki düşman ailenin zoraki evliliğini anlatan yapımda Erdem Adilce, Ayşegül Günay ve Şerif Erol başrolde.

Anne Yarısı: Kapadokya'da geçen duygusal hikayede Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu buluşuyor.

Şapkacı Kadınlar: İzmir'in kurtuluş döneminde köylü bir kadının moda ikonuna dönüşümünü anlatan iddialı dönem dizisi.

Adana Ayazı: Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı, Adana'da geçen bir aile ve geçmişle yüzleşme öyküsü.

Centilmen: Vahide Perçin'in torununu yetiştiren bir babaanneyi canlandırdığı dikkat çekici drama.

ATV (5 Yeni Dizi)

Aşk ve Taht: Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın hayatını anlatacak tarihi dev yapımda Akın Akınözü başrolde.

Güneşin Doğduğu Yer: Adana'da çekilen iddialı dizide Sibel Taşçıoğlu, Uğur Güneş, Görkem Sevindik ve Devrim Yakut yer alıyor.

Mercan Köşk: Tarsus'ta geçen imkansız aşk hikayesinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Tülin Özen ve Mehmet Özgür kadroda.

Hamal: Oktay Kaynarca'nın hem yapımcı hem başrol olduğu dizide kendisine Fahriye Evcen eşlik ediyor.

Star TV (3 Yeni Dizi)

Başkalarının Hayatı: Meksika uyarlaması Rubi'den ekrana taşınan entrika dolu yapımda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül ve Mehmet Aslantuğ oynuyor.

Tuzlu Kahve: Eda Ece ve Buğra Gülsoy'u buluşturan aile komedisinde Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi dev isimler yer alıyor.

Bir Hayat Hikayesi: Otizmli oğlu için mücadele veren bir annenin anlatıldığı Bozdağ Film imzalı yapımda Hazal Subaşı başrolde.

Kanal D (3 Yeni Dizi)

Haysiyet: Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık ve Reha Özcan'lı kadrosuyla aile mücadelesini ekrana taşıyor.

İyilik Öğretmeni: Otizm spektrum bozukluğu olan Refik öğretmenin hikayesinde Aras Bulut İynemli başrolü üstleniyor.

Karakuyu: Tokat'ta çekilen OGM Pictures imzalı intikam hikayesinde Özge Törer, Onur Tuna ve Sermiyan Midyat buluşuyor.

Show TV (2 Yeni Dizi)

Sevdan Bir Ateş: Kapadokya'da geçen intikam ve aşk hikayesinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar başrolleri paylaşıyor.

Cevher: Fransız yapımı HPI uyarlamasında üstün zekalı bir kadını canlandıracak olan Özgü Namal başrolde.



Kanalı Henüz Netleşmeyen İddialı Yapımlar

Susuz Yaz: Necati Cumalı'nın ölümsüz eserinden uyarlanan Ay Yapım imzalı projede Mert Ramazan Demir yer alıyor.

Kaderin Cilvesi: Ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül ile Uğur Güneş'i buluşturan iddialı dram.