Sanat Dünyasının Sevdiği İsim Hayatını Kaybetti: Ünlüler Yasta!

Yıllardır reyting rekortmeni dizilerin ve dev yapımların setlerinde görev alan kamera arkası çalışanı Batu Kaya hayatını kaybetti. Televizyon ve sinema dünyası ekran arkasındaki sevilen isimlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Sanat Dünyasının Sevdiği İsim Hayatını Kaybetti: Ünlüler Yasta!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 20:18

Türk televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Adını Feriha Koydum dâhil olmak üzere pek çok iddialı projenin kamera arkasında emek veren Batu Kaya'nın zamansız gidişi televizyon camiasını ve uzun yıllar mesai yaptığı oyuncu dostlarını derin bir mateme boğdu. Acı haberi kamuoyuna ünlü yönetmen Neslihan Yeşilyurt duyururken vefat haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini ifade etti.

Setlerin Sevilen Yüzüne Veda

Televizyon ve sinema dünyasının görünmeyen kahramanlarından biri olan Batu Kaya’nın vefatı tüm sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Setlerdeki pozitif enerjisi, samimiyeti ve çalışma azmiyle oyuncularla teknik ekibin gönlünde taht kuran emektar ismin acı haberi kısa sürede sektöre yayıldı. Vefat haberini alan oyuncu dostları sosyal medya hesaplarında peş peşe paylaşımlar yaparak adeta bir veda zinciri oluşturdu.

Kötü haberi alan ünlü oyuncular merhum set çalışanının fotoğraflarıyla birlikte hislerini takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya birlikte çekildikleri bir kareye yer vererek set arkasındaki güzel anılarıyla anarken; Gonca Vuslateri paylaştığı mesajda samimiyetini ve çalışma azmini vurguladı. Ceyda Ateş ve Gözde Seda Altuner de üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulunarak merhumun ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Batu Kaya Neden Hayatını Kaybetti?

Batu Kaya’nın ölüm nedeni hakkında ailesi veya resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Kaya’nın cenazesinin, 9 Ekim 2026 Cuma günü Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla kaldırıldı.

Setlerin arkasında emek veren isimlerden biri olan Kaya, birlikte çalıştığı oyuncuların paylaşımlarında dostluğu ve geride bıraktığı anılarla anıldı.

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