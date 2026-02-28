Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Genç Oyuncu İbrahim Yıldız Hayatını Kaybetti

Sanat dünyası, genç yaşta gelen trajik bir ölüm haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, yaşam mücadelesini kaybetti. Henüz 27 yaşında hayata gözlerini yuman genç oyuncunun vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Bir Yıldır Mücadele Ediyordu

İbrahim Yıldız, geçtiğimiz yıl meydana gelen ve üzerine bir ağacın devrilmesiyle sonuçlanan feci kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve yaşam savaşı veren Yıldız'dan gelen acı haber, bugün sabah saatlerinde ulaştı.

Alina Boz’dan Duygusal Veda

Genç oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı ve meslektaşı Alina Boz sosyal medya hesabından duyurdu. Boz, paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

İbrahim Yıldız’ın cenaze törenine dair detaylar da netleşti. Genç oyuncu, bugün İstanbul'da düzenlenen törenle toprağa verilecek:

Cami: Kartal Soğanlık Safa Camii

Vakit: İkindi namazına müteakip

Defin: Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Genç Yaşta Yarım Kalan Bir Kariyer

27 yaşında vefat eden İbrahim Yıldız, yeteneği ve beyefendi kişiliğiyle tanınan, sektörün gelecek vaat eden isimlerinden biriydi. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yıldız'ın ardından taziye mesajları yayınlayarak ailesine destek oldu.