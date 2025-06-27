Salih Uçan Sezon Yorgunluğunu Ege’de Atıyor

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, yoğun geçen sezonun ardından tatil için rotasını Ege’ye çevirdi. Yorgunluğunu denizle ve doğayla atmak isteyen yıldız futbolcu, Marmaris koylarında tekne tatiline çıktı.

Ege Koylarında Sessiz Bir Kaçamak

Futbol sezonunun stresli temposunu geride bırakan Salih Uçan, Marmaris’in sakin koylarında huzurlu bir tatil yapıyor. Ege’nin masmavi sularında demir atan teknesinde dinlenen Uçan, güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Özel teknesiyle denize açılan yıldız futbolcu, kalabalıktan uzak bir ortamda dinlenmeyi tercih etti. Spor şıklığıyla dikkat çeken Salih Uçan, doğal ve sade görüntüsüyle de beğeni topladı.

Yeni Sezon Öncesi Enerji Depoluyor

Tatilin keyfini süren Salih Uçan, bir yandan da yeni sezon öncesi moral depoluyor. Beşiktaş'ın orta sahasında önemli bir rol üstlenen deneyimli futbolcunun, Ege’deki sakin günlerle birlikte yeni sezona daha güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor.

Sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınan Uçan, tatilini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak futbolcunun tekne tatili, hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.