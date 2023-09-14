Saklambaç dizisine iki flaş oyuncu

"Saklambaç," OGM Pictures'ın yeni sezonunun iddialı dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. Nadim Güç'ün yönettiği, senaryosunu Armağan Gülşahin'in yazdığı bu dizi, Uraz Kaygılaroğlu (Mete), Cemre Baysel (İncila) ve Asude Kalebek (Naz) gibi başarılı oyuncuları bünyesinde barındırıyor. Hikaye, zengin bir konakta geçen aile ilişkilerini ve görünüşün her zaman gerçeği yansıtmadığını ele alıyor. Dizide, evin dedesi Kont Ziya rolünde usta aktör Tamer Levent, Mete'nin teyzesi Füsun'u Sevinç Erbulak, küçük teyzesi Tansu'yu Gökşen Ateş canlandıracak. "Belgin" karakterini ise Şenay Gürler üstlenecek. Mete'nin annesi Gülten'i ise başarılı oyuncu Nilüfer Açıkalın canlandıracak.

İncila'nın annesiz kalmasıyla başlayan ve konağa çalışmak için gelen halasının hikayesini anlatan dizi, hala Müberra karakterini Açelya Devrim Yılhan'la hayata geçirecek. Halanın entrikaları ise izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacak.

Dizinin saç ve kostüm provası devam ederken, kadroya son olarak Edip Saner de katıldı. Saner, dizide Füsun'un (Sevinç Erbulak) eşi Bahri karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri, hafta başında başlaması planlanıyor.