Şakir Paşa Ailesi’nden Kötü Haber: Yeni Sezon Olmayacak

Dizi sektöründe artan maliyetler birçok projeyi çıkmaza sokarken, bu kez Şakir Paşa Ailesi dizisinden üzücü haber geldi. Medyapım imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanan dizi, artan astronomik maliyetler nedeniyle iptal edildi.

Yapım Şirketinden Oyunculara Serbestlik Kararı

Dizinin 2. sezonunda zaman atlaması yaşanacağı konuşuluyordu. Ancak yapım şirketi, projeyi rafa kaldırma kararı aldı. Medyapım, dizi için bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını bildirdi.

Olaylı Geçmişiyle Dikkat Çekmişti

Şakir Paşa Ailesi dizisi, son yılların en olaylı yapımlarından biri olarak anılıyor. Dizi, iki kez RTÜK cezası aldı ve setinde iki kez yangın çıktı. Ayrıca, dizinin konusu nedeniyle Şakir Paşa’nın torunları önce yayından kaldırtma girişiminde bulunmuş, sonrasında yayına izin vermişti.

Set Ekibinden Acı Kayıp

Dizinin yapım amiri Serkan Sükyan, Büyükada’da çekim hazırlıkları sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bu olay, dizinin zorlu set sürecini bir kez daha gündeme taşımıştı.