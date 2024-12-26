Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın! Köşk kül oldu!

Pazar günleri NOW TV’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal’da bulunan film platosu, dün gece çıkan yangında tamamen kül oldu. Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan sette, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında başladı ve kısa sürede tüm plato alevlere teslim oldu. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, yangın sırasında platonun boş olduğunu belirtti ve “Set saat 18.30’da bitmişti. Yangın haberini saat 02.30’da aldık. O sırada ekip platonun tamamen yanmış olduğunu gördü. Nedeni henüz bilinmiyor, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonucu bekleniyor” dedi.

Çevrede büyük panik yaratan yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, itfaiyenin müdahalesi sabaha kadar sürdü. Yangın sonucu dizinin çekimleri durduruldu ve yapım ekibi her iki ekibe de bu durumla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapımcı Aksoy, bu haftaki bölümün planlandığı gibi yayınlanacağını, ancak sonraki bölümün akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi.

Yangın olayı, dizinin arka planında devam eden hukuki süreçle de dikkat çekiyor. Şakir Paşa Ailesi’nin torunları geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini iddia etmişti. Hatta ailenin torununun çocuğu tarafından dizinin yayınının durdurulması için dava açılmış, ancak dava takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştı.

Yapım şirketi ise yangınla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Bu talihsiz olay, dizinin geleceği üzerinde belirsizlik yaratırken, izleyiciler ve dizi ekibi için zor bir dönem yaşanıyor.