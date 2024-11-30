"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" hangi gün yayınlanacak?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi için geri sayım başladı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2024 15:41

NOW ekranlarında yayınlanacak olan ve 1912’de geçen dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yıldızlarla dolu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandırdı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt ve Onur Durmaz’ı bir araya getiren dizi, dönemin kültürel ve sanatsal zenginliklerini ekranlara taşıyacak.

Dizinin yayın günü sonunda netleşti: Şakir Paşa Ailesi, pazar akşamları izleyiciyle buluşacak. İlk bölümünün 15 ya da 22 Aralık'ta yayınlanması beklenen dizinin yeni tanıtımı da kısa süre içinde izleyiciyle paylaşılacak.

Medyapım imzalı diziyi kaleme alan Hande Altaylı, dönemin önemli figürlerinden esinlenen bir hikaye sunuyor. Dizide, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi önemli isimlerin hayatlarından kesitler yer alacak.

Yönetmenlik koltuğunda değişiklik yaşayan yapımda, Bahadır Karataş görevini Koray Kerimoğlu’na devretti. Kadroya sürpriz bir şekilde katılan Meryem Uzerli, Rosa karakteriyle hikayeye renk katacak.

Etkileyici bir dönem atmosferi sunmaya hazırlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, izleyicileri sanat, skandal ve mucizelerle dolu bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Dizi, güçlü kadrosu ve hikayesiyle sezonun iddialı yapımları arasında şimdiden yerini aldı.

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