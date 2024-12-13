Ş̧akir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için nefesler tutuldu!

1900’LÜ YILLARIN BAŞINDA GEÇEN DİZİ İÇİN HER ŞEY HİKAYEYE UYGUN OLARAK YENİDEN ÜRETİLDİ!

Uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen dizi için 1200 m2’lik alan içerisine iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşk 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlandı.

Dekor çalışmalarında 44 kişilik büyük bir ekip görev aldı. Duvar kağıtlarından perdelere birçok kalem dönemine uygun şekilde üretildi, dönem mobilyaları için o yıllara ait parçalar titizlikle seçildi. İzleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak olan dizinin muhteşem dekoru, haftalarca süren bir çalışma ile tamamlanabildi.

Kostüm ekibi ise, dönemin giyim kuşamını en doğru şekilde yansıtmak için ciddi bir ön araştırma ile işe başladı. Her karakterin giyim stili, çizilen eskiz çalışmalarının ardından üretilen kıyafetlerle titizlikle tasarlandı. Kostümlerin üretiminde 5 bin metreye yakın kumaş kullanıldı. Ayrıca dizinin çekimlerine özel üretilen kıyafetlerin yanı sıra; Şakir Paşa ailesinden, orijinal kıyafet ve aksesuarlar temin edildi.

OLAĞANÜSTÜ AİLENİN OLAĞAN DIŞI HİKAYESİ BU PAZAR NOW’DA!

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912’de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan kadrodaMeryem Uzerli de yerini alacak.

YapımcılığınıMEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır Karataş’ın yaptığı ve Koray Kerimoğluile Ece Erdek Koçoğlu’nun devam edeceği, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ve ekranlara yeni bir soluk getirecek olan“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi,bu pazarilk bölümüyle saat 20.00’deNOW’da.