Şakir Paşa Ailesi dizisi sona eriyor: Başrol oyuncusu açıkladı!

OW TV ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisi için final kararı alındı. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, dizinin neden sona erdiğini çarpıcı sözlerle duyurdu.
Setteki felaketler diziyi durma noktasına getirdi
Dizi, yayın hayatı boyunca pek çok talihsiz olayla gündeme geldi. Çekimlerin yapıldığı tarihi konakta çıkan yangın, dizinin akışını defalarca sekteye uğrattı. Ayrıca, dizinin başrol oyuncusunun gözaltına alınması ve RTÜK’ten gelen cezalar projeyi zora soktu. Ancak son yaşanan trajedi, dizinin sonunu getirdi.
Büyükada Nizam Mahallesi’nde çekim yapılan konağın üst katında çıkan yangın, sette derin bir acı bıraktı. Kalp rahatsızlığı bulunan set amiri “Taki” lakaplı ekip üyesi yangından çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyan ise hayatını kaybetti.
Cem Yiğit Üzümoğlu: “Bu bizim için son nokta oldu”
Final kararını oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu duyurdu. T24’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Müthiş insanlarla müthiş bir hikâye anlatıyorduk. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldık. Bu gerçek bir hikâyeydi. Aile içindeki meseleleri bir kenara bırakalım; örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun yıkılıp, bir cumhuriyetin doğduğu bu coğrafyada, böylesine güçlü kadın sanatçıların çıktığı bir aileyi anlatıyorduk. Yangınlar atlatılır ama arkadaşımızın ölümü artık bizim için son nokta oldu. Bu yüzden bitirme kararı verildi."