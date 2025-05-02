Şakir Paşa Ailesi dizisi sona eriyor: Başrol oyuncusu açıkladı!

OW TV ekranlarında yayınlanan ve sezona damga vuran Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler dizisi için final kararı alındı. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, dizinin neden sona erdiğini çarpıcı sözlerle duyurdu.

Setteki felaketler diziyi durma noktasına getirdi

Dizi, yayın hayatı boyunca pek çok talihsiz olayla gündeme geldi. Çekimlerin yapıldığı tarihi konakta çıkan yangın, dizinin akışını defalarca sekteye uğrattı. Ayrıca, dizinin başrol oyuncusunun gözaltına alınması ve RTÜK’ten gelen cezalar projeyi zora soktu. Ancak son yaşanan trajedi, dizinin sonunu getirdi.

Büyükada Nizam Mahallesi’nde çekim yapılan konağın üst katında çıkan yangın, sette derin bir acı bıraktı. Kalp rahatsızlığı bulunan set amiri “Taki” lakaplı ekip üyesi yangından çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyan ise hayatını kaybetti.

Cem Yiğit Üzümoğlu: “Bu bizim için son nokta oldu”

Final kararını oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu duyurdu. T24’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: