'Şakir Paşa Ailesi' dizisi için yeni gelişme! Yapım şirketi itiraz ediyor

Başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış’ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dizi, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunlarının açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla yayından kaldırılmış ve yayınlanan bölümleri de internetten silinmişti. RTÜK’ün de 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası vermesiyle dizinin akıbeti belirsizliğe sürüklenmişti.

Ancak yapım şirketi, dizinin yayın hayatına devam etmesi için harekete geçti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi ekibi bugün yasaklama kararına itiraz edecek. Eğer mahkeme itirazı reddederse, dizinin ekran macerası resmen sona erecek.

Dizinin devam edip etmeyeceği yapım şirketinin başvurusu sonucunda netlik kazanacak. Şimdi gözler, mahkemenin vereceği karara çevrildi!