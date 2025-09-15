"Sakıncalı" Dizisi Sete Çıktı

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolde olduğu “Sakıncalı” dizisi sete çıktı. Gold Film imzalı yapım güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-09-2025 12:31

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Sakıncalı” dizisinin çekimleri başladı. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği diziyi Ayça Üzüm kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor.

Konusu dikkat çekiyor

Dizide Özge Özpirinçci, çocuğu için her türlü mücadeleye giren Süreyya karakterini canlandırıyor. Süreyya’nın mafyaya karşı verdiği büyük savaş, izleyicilere heyecan ve gerilim dolu sahneler yaşatacak. Başrolde Özpirinçci’ye başarılı oyuncu Salih Bademci eşlik ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

“Sakıncalı” dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Özge Özpirinçci (Süreyya) ve Salih Bademci’nin yanı sıra; Olgun Toker (Faysal), Nihal Yalçın (Berfin), Cem Bender (Nazım), Berk Bakioğlu (Ayaz), Seray Özkan (Helin), Aslı Omağ (Şengül), Zeynep Eronat (Şükran), Beyti Engin (İhsan), Asiye Dinçsoy (Gonca), Lidya Atlik (Sude), Miray Akay (Didem), Özgür Cem Tuğluk (Cevdet), Umay Anadolu (Hasret), Nazlı Bulum (Kiraz) ve Ergün Metin (Bayram) rol alıyor.

İlk çekimler başladı

Bugün yapılan ilk çekimlerde genç oyuncu Miray Akay da sete çıktı. Sosyal medyada gündem olan “Sakıncalı”, güçlü hikayesi ve geniş kadrosuyla şimdiden izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Benzer Haberler
“Arafta” Dizisinin Okuma Provası Yapıldı “Arafta” Dizisinin Okuma Provası Yapıldı
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li “Bize Bi’şey Olmaz” Dizisinden İlk Kare Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li “Bize Bi’şey Olmaz” Dizisinden İlk Kare
Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” 2. Sezon Paylaşımı: Sosyal Medyada Gündem Oldu Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” 2. Sezon Paylaşımı: Sosyal Medyada Gündem Oldu
“Ben Onun Annesiyim” Dizisi İlk Tanıtımıyla Merak Uyandırdı “Ben Onun Annesiyim” Dizisi İlk Tanıtımıyla Merak Uyandırdı
Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Bölümüne RTÜK İncelemesi: Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Gündem Olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Bölümüne RTÜK İncelemesi: Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Gündem Olmuştu!
Halef Dizisinin Yayın Tarihi Değişti! Halef Dizisinin Yayın Tarihi Değişti!
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı
  • 10-09-2025 09:59

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı