"Sakıncalı" Dizisi Sete Çıktı

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Sakıncalı” dizisinin çekimleri başladı. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği diziyi Ayça Üzüm kaleme alıyor, yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor.

Konusu dikkat çekiyor

Dizide Özge Özpirinçci, çocuğu için her türlü mücadeleye giren Süreyya karakterini canlandırıyor. Süreyya’nın mafyaya karşı verdiği büyük savaş, izleyicilere heyecan ve gerilim dolu sahneler yaşatacak. Başrolde Özpirinçci’ye başarılı oyuncu Salih Bademci eşlik ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu

“Sakıncalı” dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Özge Özpirinçci (Süreyya) ve Salih Bademci’nin yanı sıra; Olgun Toker (Faysal), Nihal Yalçın (Berfin), Cem Bender (Nazım), Berk Bakioğlu (Ayaz), Seray Özkan (Helin), Aslı Omağ (Şengül), Zeynep Eronat (Şükran), Beyti Engin (İhsan), Asiye Dinçsoy (Gonca), Lidya Atlik (Sude), Miray Akay (Didem), Özgür Cem Tuğluk (Cevdet), Umay Anadolu (Hasret), Nazlı Bulum (Kiraz) ve Ergün Metin (Bayram) rol alıyor.

İlk çekimler başladı

Bugün yapılan ilk çekimlerde genç oyuncu Miray Akay da sete çıktı. Sosyal medyada gündem olan “Sakıncalı”, güçlü hikayesi ve geniş kadrosuyla şimdiden izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.