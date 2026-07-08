Sakarya'da Sefo İzdihamı! Millet Bahçesi'nde On Binlerce Genç Popüler Şarkılara Eşlik Etti!

Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü rapçi Sefo, Millet Bahçesi'nde binlerce hayranına Kördüğüm ve Aşiyan gibi hit şarkılarıyla unutulmaz bir konser verdi.

Sakarya'da Sefo İzdihamı! Millet Bahçesi'nde On Binlerce Genç Popüler Şarkılara Eşlik Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 11:56

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali Sakarya ayağında çok önemli bir konuğu ağırladı. Ülkemizde özellikle genç neslin yakından takip ettiği şarkıları dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran ünlü rap sanatçısı Sefo festival kapsamında şehirdeki hayranlarıyla bir araya geldi. Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda kurulan dev sahneye çıkan başarılı müzisyen kendisini izlemeye gelen binlerce vatandaşa müzik ve eğlence dolu uzun süre hafızalardan silinmeyecek özel bir gece yaşattı.

Millet Bahçesi'nde On Binlerin Katılımıyla İzdiham Yaşandı

Konserin düzenleneceği Millet Bahçesi Etkinlik Alanı etkinlik saatinden çok daha önce Sefo hayranları tarafından tamamen dolduruldu. Sanatçının sahneye çıkışıyla birlikte alandaki coşku en üst seviyeye ulaştı. Sefo; kariyerinde kırılma noktası olan ve listelerin zirvesinde yer alan Kördüğüm, Söyle Neydi Bu? ve Aşiyan başta olmak üzere popüler tüm eserlerini ardı ardına seslendirdi. Alanı dolduran muazzam kalabalık her bir parçaya dev bir koro halinde eşlik ederek Sakarya semalarında güçlü bir ses yankılattı. Gençlerin ağırlıkta olduğu etkinlikte alkışlar ve tezahüratlar gece boyunca kesilmedi.

Yüksek Sahne Enerjisi Festival Coşkusunu Zirveye Taşıdı

Sefo sadece hit şarkılarıyla değil, sahnedeki yüksek enerjisi, dansları ve dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da büyük takdir topladı. Performansı boyunca tempoyu hiç düşürmeyen ünlü rapçi Sakarya halkının gösterdiği yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Resmi kayıtlara da yansıyan bu büyük katılım Sakarya Kültür Yolu Festivali'nin şimdiye kadar genç müzikseverlerin en fazla ilgi gösterdiği katılım oranının en yüksek olduğu organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sanatçı dinamik performansı ve bitmeyen sahne şovuyla Kültür Yolu etkinliklerine adeta damgasını vurdu.

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