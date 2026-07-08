Arka Sokaklar Dizisinde Yapımcı Krizi: Efsane Proje İçin Yeni Şirket Aranıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve başarılı polisiye yapımlarından biri olan Arka Sokaklar perde arkasında yaşanan radikal bir gelişmeyle çalkalanıyor. Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından dizi sektöründeki geleceği büyük merak konusu olan fenomen proje yeni bir dönemece girdi. Hatırlanacağı üzere usta yapımcının kaybı sonrası dizinin haklarını ve yapımcılığını Kanal D bünyesinde faaliyet gösteren iç yapımlar şirketi D Media üstlenmişti. Ancak geride bıraktığımız sezonun tamamlanmasıyla birlikte prodüksiyon ekibine ve oyuncu kadrosuna yeni yayın dönemine ilişkin kesin bir takvim verilememiş, projenin eylül ayında ekranda olup olmayacağı netleşmemişti. Bu belirsizlik ortamında dizinin kemik kadrosunda yer alan bazı başarılı oyuncular alternatif iş tekliflerini değerlendirerek farklı projelerle el sıkışmıştı.

D Media Kapanıyor: Ekibe "Bekleyin" Talimatı Gitti

Televizyon kulislerinden sızan son dakika bilgilerine göre Kanal D'nin iç yapımlar ayağını oluşturan D Media şirketi için tamamen kapanma kararı alındı. Bu kararın ardından ekran ömrü boyunca reyting listelerinin üst sıralarından inmeyen Arka Sokaklar'ın tamamen bitmesini engellemek adına yayıncı kuruluş ve hak sahipleri tarafından alternatif formüller üzerinde çalışılmaya başlandı. Çözüm odaklı planlamalar kapsamında dizinin üretim ve telif süreçlerinin tamamen yeni bir dış yapım şirketine devredilmesi fikri ağırlık kazandı. Bu doğrultuda sektörün önde gelen güçlü yapım firmalarıyla masaya oturulduğu ve görüşmelerin hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. Henüz hiçbir kanalla ya da yeni projeyle bağlayıcı bir sözleşme imzalamamış olan mevcut oyunculardan ise kulis pazarlıkları netleşene kadar birkaç hafta boyunca beklemede kalmaları rica edildi.

21. Sezon Onayı Görüşmelerin Neticesine Bağlı

Türk televizyonlarında bir rekor kırarak dile kolay tam 21. sezonuna girmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın ekrandaki varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği yürütülen bu yoğun yapımcı ortaklığı görüşmelerinin neticesine göre şekillenecek. Yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan sadık izleyici kitlesinin sosyal medyada "dizi bitmesin" diyerek yoğun baskı uyguladığı projenin yeni sezondaki kaderi önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Sektör temsilcileri ve televizyon eleştirmenleri köklü yapının yeni bir kurumsal çatıyla yola devam etme ihtimalini yüksek görürken oyuncu kadrosundaki olası kayıpların senaryoya nasıl yansıtılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.