Haysiyet Dizisinin Okuma Provasından İlk Kareler Yayınlandı

Televizyon ekranlarının merakla beklenen, dramatik yapısı ve güçlü çatışmalarıyla adından söz ettirecek yeni projelerinden biri olan Kanal D'nin Haysiyet dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Süreç Film imzalı iddialı yapımın çekimlerine 17 Temmuz'da başlanması planlanırken, uzun süredir büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen hazırlık süreçlerinde çok önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Dizinin oyuncu kadrosu ve prodüksiyon ekibi pazartesi günü gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez tam kadro bir araya geldi. Yapım şirketinin resmi hesaplarından paylaşılan ve oyuncuların yüksek enerjisini gözler önüne seren ilk kareler internet dünyasında ve dizi kulislerinde kısa sürede büyük bir merak uyandırarak sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına yerleşti.

Karlıova Ailesinin Onur Mücadelesi ve Sınıf Çatışması Ekranlara Taşınacak

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Eda Teksöz'ün oturacağı Haysiyet dizisi izleyicilere sarsıcı bir insan hikayesi ve toplumsal gerçeklik sunmayı hedefliyor. Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı dizi; dürüst, mütevazı ve değerlerine bağlı Karlıova ailesinin gurur ve onur mücadelesini karşılarında yer alan çok zengin, nüfuzlu ve güçlü bir ailenin acımasız dünyasıyla karşı karşıya getirecek. Hikayenin ana aksı ise tamamen farklı yaşam şartlarının, kültürlerin ve sosyal sınıfların içinden gelen Mehmet ile Simay'ın yollarının trajik bir şekilde kesişmesiyle başlayacak. Aşkın, fedakarlığın, haysiyetin ve derin sınıf çatışmalarının etkileyici modern bir dille ele alınacağı yapım yeni sezonun en iddialı dram projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Kerem Alışık ve Doğukan Güngör Öncülüğünde Dev Oyuncu Kadrosu

Uzun süredir senaryo ve cast çalışmaları devam eden Haysiyet sadece güçlü ve sürükleyici hikayesiyle değil Türk televizyonlarının usta isimlerini ve parlayan genç yıldızlarını bir araya getiren iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini son dönemin en popüler ve başarılı genç jönlerinden Doğukan Güngör (Mehmet) ile güzel oyuncu Merih Öztürk'ün (Simay) üstlendiği dizinin dev kadrosunda; Kerem Alışık, Reha Özcan, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Burak Çelik, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet gibi birbirinden değerli 19 önemli isim yer alıyor. Okuma provasında sergiledikleri uyumla tam not alan ekip 17 Temmuz'daki çekimler öncesinde moral depoladı.