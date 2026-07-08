Ahmet Kayakesen Aşk ve Taht'ın Thora'sı Oldu: Başarılı Oyuncu Viking Askeri Olarak Dönem Dizisinde Rol Alacak

Televizyon ekranlarının merakla beklenen, tarihi ve yüksek prodüksiyonlu yeni projelerinden biri olan atv'nin Aşk ve Taht dizisi sete çıkmak için geri sayıma başladı. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun en kudretli, ihtişamlı dönemini ekranlara taşıyacak olan Bozdağ Film imzalı iddialı yapımın okuma provası 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Hazırlık süreçleri ve cast çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülen güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dev yapımın çekimlerine ise 15 Temmuz Çarşamba günü başlanması planlanıyor. Sektörde büyük ses getirmesi beklenen bu tarihi projenin kadrosuna sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren bir usta isim daha dahil oldu. Rol aldığı her projede fark yaratan başarılı oyuncu Ahmet Kayakesen, Aşk ve Taht dizisiyle el sıkışarak anlaşma sağladı.

Andreas'ın Sağ Kolu Thora Karakterine Hayat Verecek

Bozdağ Film'in yüksek bütçeli ve geniş ölçekli prodüksiyonunda Ahmet Kayakesen ezber bozan bir imaj ve karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı aktör merakla beklenen dönem dizisinde acımasızlığı ve gücüyle bilinen bir Viking askeri olan Thora karakterine hayat verecek. Hikayedeki dengeleri sarsacak kilit bir rolde izleyeceğimiz Kayakesen dizinin bir diğer önemli karakteri Andreas'ın (Halil İbrahim Ceyhan) en güvendiği sağ kolu olarak olayların merkezinde yer alacak. Tarihsel çatışmaların, saray entrikalarının ve büyük savaşların ele alınacağı yapımda Thora savaşçı kimliği ve stratejik hamleleriyle hikayenin en karizmatik figürlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

At ve Kılıç Dersleri Son Hızıyla Devam Ediyor

Tarihi dönemin atmosferini, savaş sahnelerini ve aksiyonu en gerçekçi şekilde ekrana yansıtmayı hedefleyen proje için oyuncuların profesyonel eğitimleri de son hızıyla sürüyor. Kadroya Viking askeri Thora olarak dahil olan Ahmet Kayakesen'in şu günlerde yoğun bir tempoda at binme ve kılıç kullanma dersleri aldığı öğrenildi. Karakterin dövüş sanatlarındaki ustalığını sahneye tam anlamıyla aktarabilmek adına kampta olan başarılı oyuncunun yanı sıra tüm ekibin pazar günü gerçekleştirilecek okuma provasının hemen ardından kostümlü büyük provaya çıkacağı belirtildi. Yeni yayın döneminde atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan bu görkemli Selçuklu dönemi dizisi internet dünyasında ve dizi kulislerinde şimdiden yılın en çok konuşulan, merak uyandıran yeni sezon manşetleri arasındaki yerini aldı.