Demet Akalın'dan Kültür Yolu Festivali'nde Rekor! 40 Bin Kişilik Sakarya Konseriyle Tarihe Geçti

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya ayağında sahne alan Demet Akalın resmi kayıtlara geçen 40 bin kişilik katılım ile festival tarihinin en kalabalık konserine imza attı.

Demet Akalın'dan Kültür Yolu Festivali'nde Rekor! 40 Bin Kişilik Sakarya Konseriyle Tarihe Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 11:38

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl da milyonlarca sanatseveri bir araya getirmeye devam ederken festivalin en görkemli ve kalabalık konserine pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın imza attı. Daha önce Trabzon, Aydın ve Bursa'daki performanslarında katılımcı sayısı olarak rekorlar kıran ünlü sanatçı bu kez Sakarya'da sahne alarak ulaşılamaz bir başarıya ulaştı. Resmi kayıtlara geçen tam 40 bin kişilik katılımla festival genelinde en yüksek izleyici sayısına ulaşan isim Demet Akalın oldu. Bu muazzam başarıyla ünlü popçu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en fazla katılımcıya sahip konserini veren sanatçısı olarak adını festival tarihine altın harflerle yazdırdı.

Sakarya'da İzdiham Yaşandı: "Bi Şey mi Dedin?" İlk Kez Canlı Söylendi

Sakarya'da konser alanında adeta izdiham yaşanırken alanı saatler öncesinden dolduran on binlerce müziksever Demet Akalın'ın dünden bugüne hit olmuş, Türk pop müziğine yön veren şarkılarını hep bir ağızdan dev bir koro halinde seslendirdi. Büyük bir coşkunun ve enerjinin hakim olduğu gecede ünlü sanatçı hayranlarına büyük bir de sürpriz yaptı. Akalın müzik listelerini sallayan yeni şarkısı "Bi Şey mi Dedin"'i ilk kez sahnede canlı olarak seslendirerek Sakaryalı dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sahne Performansı ve Bitmeyen Enerji Geceye Damga Vurdu

Her zaman olduğu gibi yüksek enerjisi, göz kamaştıran sahne performansı ve seyircisiyle kurduğu o sarsılmaz, güçlü bağla geceye damgasını vuran Demet Akalın Sakarya konseriyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en unutulmaz anları arasındaki yerini aldı. Alandaki 40 bin kişinin her bir şarkıya eşlik ettiği ve telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturduğu o anlar sosyal medyada ve internet dünyasında da kısa sürede en çok konuşulan paylaşılan magazin  içerikleri arasında zirveye yerleşti.

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