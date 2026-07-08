BLOK3'ün Yaz Turnesine Büyük İlgi! Biletler Satışa Çıkar Çıkmaz Yoğunluk Oluştu

42 bin müzikseverin katılımıyla İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve uzun süre konuşulan La Catedral konserinin ardından BLOK3 merakla beklenen Kayıp Persona Türkiye Tour – Part 1 turnesini duyurdu. İlk etapta dört şehirde gerçekleşecek turnenin Marmaris, Kuşadası, İzmir ve Ayvalık konserleri için biletler satışa açılır açılmaz büyük ilgi gördü. Bilet satış platformlarında yaşanan yoğunluk sanatçının turnesine gösterilen ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. BLOK3 turne kapsamında 6 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro, 7 Ağustos'ta Kuşadası Amfi Tiyatro, 13 Ağustos'ta İzmir Arena ve 18 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne alacak. Yaz konserlerinde de müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanan BLOK3 güçlü sahne performansını etkileyici ışık tasarımı ileri sahne teknolojisi ve görsel efektlerle buluşturacak. Sanatçının yeni turnesinin izleyicilere uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek görkemli bir konser deneyimi sunması bekleniyor.

İlk Etapta Dört Şehirde Hayranlarıyla Buluşacak

42 bin müzikseverin katılımıyla İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve uzun süre konuşulan La Catedral konserinin ardından BLOK3 merakla beklenen Kayıp Persona Türkiye Tour – Part 1 turnesini duyurdu. İlk etapta dört şehirde gerçekleşecek turnenin Marmaris, Kuşadası, İzmir ve Ayvalık konserleri için biletler satışa açılır açılmaz büyük ilgi gördü. Bilet satış platformlarında yaşanan yoğunluk, sanatçının turnesine gösterilen ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. BLOK3 turne kapsamında 6 Ağustos'ta Marmaris Amfi Tiyatro, 7 Ağustos'ta Kuşadası Amfi Tiyatro, 13 Ağustos'ta İzmir Arena ve 18 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

İleri Sahne Teknolojisi ve Görsel Efektler Bir Arada

Yaz konserlerinde de müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanan BLOK3 güçlü sahne performansını etkileyici ışık tasarımı, ileri sahne teknolojisi ve görsel efektlerle buluşturacak. Sanatçının yeni turnesinin, izleyicilere uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek görkemli bir konser deneyimi sunması bekleniyor. 42 bin müzikseverin katılımıyla İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve uzun süre konuşulan La Catedral konserinin ardından BLOK3 merakla beklenen Kayıp Persona Türkiye Tour – Part 1 turnesini duyurdu. İlk etapta dört şehirde gerçekleşecek turnenin Marmaris, Kuşadası, İzmir ve Ayvalık konserleri için biletler satışa açılır açılmaz büyük ilgi gördü.