Sevdam Karadeniz'in Mahmut Yeniceli'si Mustafa Kırantepe Oldu

Televizyon dünyasının merakla beklenen yeni projelerinden biri olan NOW'ın Sevdam Karadeniz dizisi prodüksiyon ve hazırlık süreçlerinde çok önemli bir aşamayı daha geride bırakıyor. Yapımcılığını sektörün deneyimli firmalarından Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz'in üstlendiği dizinin ekibi büyük çekim maratonu öncesinde ilk kez bir araya gelmek üzere yarın okuma provasını gerçekleştirecek. Aytaç Çiçek'in yönetmen koltuğunda oturacağı iddialı yapımın başrolleri geçtiğimiz günlerde netleşmiş ve televizyon dünyasının genç yeteneklerinden Erdem Adilce (Kuzey Alazlı) ile Damlasu İkizoğlu (Zeyşan Yeniceli) dizinin yeni ekran yüzleri olarak açıklanmıştı. Senaryosunu Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay'ın kaleme aldığı ve Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilecek olan dizinin kilit karakterlerinden Mahmut Yeniceli'ye hayat verecek isim de nihayet belli oldu.

Karakter analizleri ve oyuncu eşleşmeleri büyük bir titizlikle sürdürülen yapımda Mahmut Yeniceli karakterini rol aldığı her projede sergilediği başarılı ve usta performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Mustafa Kırantepe canlandıracak.

Kuşaktan Kuşağa Taşınan Karadeniz Aşkı Eğlenceli Bir Dille Anlatılacak

Trabzon Maçka'nın eşsiz doğasında ve atmosferinde çekimleri gerçekleştirilecek olan dizi kalabalık bir oyuncu kadrosuyla ve güçlü karakter ilişkileriyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projede tam 25 ana ve yardımcı oyuncunun rol alacağı öğrenilirken hikayenin merkezinde kuşaktan kuşağa taşınan köklü aşk hikayeleri ve Karadeniz insanının samimi, neşeli dünyası eğlenceli bir dille ele alınacak. Kadroya yeni dahil olan usta isim Mustafa Kırantepe dizide tecrübeli aktör Şerif Erol'un canlandıracağı Durali Yeniceli'nin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Aynı zamanda başrol karakteri Zeyşan'ın (Damlasu İkizoğlu) amcası rolünü üstlenecek olan Kırantepe, Yeniceli ailesinin hikayedeki dengelerini koruyan ve olayların merkezinde yer alan karizmatik figürlerden biri olacak.

Trabzon Maçka'daki Set Öncesi Okuma Provası Heyecanı



Tüm hazırlıkları tamamlanan ve yarın gerçekleştirilecek okuma provasının ardından çekimler için Trabzon Maçka'ya hareket edecek olan Sevdam Karadeniz ekibi yeni sezonun en iddialı ve uzun soluklu işlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Mustafa Kırantepe gibi güçlü bir ismin de kadroya katılmasıyla birlikte yapımın oyuncu örgüsü tamamlanmış oldu. Yeni yayın döneminde NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan bu kalabalık kadrolu ve neşeli aile dizisi internet dünyasında ve dizi kulislerinde şimdiden haftanın en çok konuşulan merak uyandıran yeni sezon manşetleri arasındaki yerini aldı.



