‘Sahtekarlar’ Dizisinin İlk Tanıtımı Büyük Beğeni Topladı

Ay Yapım imzalı ‘Sahtekarlar’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Haluk Bilginer, Burak Deniz ve güçlü kadrosuyla ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.

‘Sahtekarlar’ Dizisinin İlk Tanıtımı Büyük Beğeni Topladı
Yayın Tarihi : 26-09-2025 16:43

Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Sahtekarlar’, yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyiciden tam not aldı. Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.

Yargı Ekibinden Yeni Dizi

Pazar akşamları ekrana gelecek olan Sahtekarlar, Yargı ekibinin yeni projesi olarak dikkat çekiyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle şimdiden sezonun en merak edilen yapımlarından biri oldu.

Haluk Bilginer Baba Rolünde

Usta oyuncu Haluk Bilginer, dizide Burak Deniz’in hayat verdiği Ertan karakterinin babası Kadir rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Baba-oğul hikâyesi, dizinin en güçlü dramatik unsurlarından biri olacak.

“Bu Hikâyede Herkes Sahtekar”

Bu hikâyede herkes sahtekar” mottosuyla yola çıkan dizide, bir yanda baba-oğul avukat Kadir ve Ertan’ın meslek hayatındaki oyunları, diğer yanda ailesine bakmak için türlü mücadeleler veren Asya karakteriyle kesişen yollar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

İlk tanıtımıyla büyük ses getiren Sahtekarlar, yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday görünüyor.

