Sahte olduğunu söylemişti! Dilan Polat'ın altınlı fincanının fiyatı şoke etti

Sosyal medya fenomeni ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Dilan Polat, eşi Engin Polat ve aile yakınları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. İddialara göre, şüpheliler suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi 4 ayrı suçtan soruşturma altında.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yöneticisi oldukları 21 şirketle ilgili tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunuldu.





ALTIN TOZLU KAHVESİ GÜNDEMDEYDİ



Dilan Polat katıldığı bir programda altınlı fincanından, altın tozlu kahve içmiş günlerce konuşulmuştu. Dilan Polat’ın fincan konusunda yaptığı açıklamada: “Şu ya, sahte… Kokoşciciler diye bir sayfa yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler” demişti.



MASAK tarafından incelemeye alınan ve hakkında kara para aklama iddiaları olan Dilan Polat’ın altınlı fincanın değeri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın markanın sayfasında 46 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.