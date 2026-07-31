Sahra Işık'tan Seray Kaya'ya Gönderme: "Ucuz İnsanlardan Bıktım"

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran aldatma iddialarında sular durulmuyor. İş insanı İdris Aybirdi ile olan evliliğini 8 Mayıs 2026'da tek celsede noktalayan sosyal medya fenomeni Sahra Işık eski eşinin kendisini bir oyuncuyla aldattığını ve psikolojik şiddete maruz bıraktığını öne sürmüştü. İddiaların merkezinde yer alan oyuncu Seray Kaya'nın iddiaları yalanlaması ve "Utanılacak bir şey yapmadım" şeklindeki açıklamasının ardından Işık, tatil yaptığı anlara ait yeni bir fotoğraf yayınladı. Kareye "Ucuz insanlardan bıktım. Gerçeğe ihtiyacım var" notunu ekleyen ünlü isim doğrudan Kaya'yı hedef alan çıkışıyla krizde yeni bir sayfa açtı.

"Gerçeğini Bildiğim Yalanlar"

Süreç Seray Kaya'nın sessizliğini bozarak yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Aile kavramına önem verdiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, "Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Karşı tarafa bazı şeyler yanlış yansıtılmış olabilir, o problemin içindeki kişi ben değilim" ifadelerini kullandı. Sahra Işık ise bu sözlerin hemen ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoya eklediği "Gerçeğini bildiğim yalanları dinlerken" notuyla Kaya'nın savunmasına üstü kapalı bir karşılık verdi.

İhanet ve Tehdit İddiaları

İdris Aybirdi ile 2019'da nikah masasına oturan Sahra Işık 12 Haziran 2025'te anne oldu. Çift evliliklerindeki krizleri aşamayarak 8 Mayıs 2026'da tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından detaylı açıklamalar yapan Işık eski eşinin kendisini henüz evliyken aldatmaya başladığını, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdü. Aybirdi'nin boşanma sonrasında Santorini ve Amerika'da tatil yaptığını belirten Işık iştirak nafakasının ödenmediğini ve çocuk üzerinden tehdit edildiğini dile getirdi.

İdris Aybirdi Suçlamaları Reddetti

Gündemi sarsan iddiaların ardından İdris Aybirdi de konuya ilişkin yazılı bir beyan yayınladı. Boşanma sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını savunan Aybirdi üçüncü kişilerin bu sürece dahil edilmesini doğru bulmadığını belirtti. Oğlunun huzurunu öncelik gördüğünü aktaran Aybirdi üzerine düşen maddi ve manevi tüm sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi. Sahra Işık ise hukuki haklarını sonuna kadar arayacağını ve uzaklaştırma kararı talep edeceğini açıkladı.