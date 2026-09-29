Güllü Dosyasında Yeni Soru! Tuğyan Neden Eve Dönmek İstedi?

Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ancak olayla ilgili soru işaretleri hâlâ devam ediyor. Dosyada bu kez ölümün hemen sonrasına ait daha önce yayınlanmamış bir görüntü gündeme geldi.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yayınlanan kayıtta Güllü’nün ölümünün ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in hızla eve doğru çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Polisler Tuğyan’ı Durduruyor

Görüntülerde polis ekiplerinin binada olduğu sırada Tuğyan’ın yukarı çıkmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Polisler genç kadını durdurarak “Bekle, burası olmaz, giremezsin” diyor. Ardından da aşağıda kalması gerektiğini hatırlatıyor.

Polislerden biri Tuğyan’a “Senin şu anda aşağıda olman lazım. Doktor gelecek” şeklinde sesleniyor. Hemen ardından ise dikkat çeken soru geliyor: “Sen niye buraya geldin?” Tuğyan’ın görüntülerde yoğun bir tepki verdiği ve zaman zaman “Özür dilerim” dediği duyuluyor.

Neden Eve Çıkmak İstediği Bilinmiyor

İşte görüntülerin en çok merak edilen noktası da burada başlıyor. Tuğyan’ın neden ölümün hemen ardından yeniden eve çıkmak istediğine ilişkin kayıtta herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle görüntüler üzerinden onun eve neden çıkmak istediğine dair kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Olayın bu kısmı şimdilik cevapsız bir soru olarak duruyor.

Dosyada Hukuki Süreç Devam Ediyor

Güllü’nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş durumda. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor. Tuğyan tutuklu yargılanıyor.

Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis talebi bulunuyor. Ancak önemli bir ayrıntı var: Bunlar şu aşamada yöneltilen suçlamalar. Tuğyan hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

Şimdi gözler olay gecesine ait görüntülerin ve diğer delillerin mahkeme sürecinde nasıl değerlendirileceğine çevrilmiş durumda.