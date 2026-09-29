Feyza Altun’un İfşaları Sonrası İlker Sungurlar Konuştu!

Feyza Altun’un özel hayatıyla ilgili peş peşe yaptığı paylaşımlar magazin gündeminin merkezine oturdu. Altun eski eşi İlker Sungurlar’la yaklaşık 10 yıllık bir geçmişleri olduğunu anlatarak ilişkisi sırasında aldatıldığını iddia etti. Bununla da kalmayan Altun Sungurlar’a ait olduğunu söylediği bazı mesajları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun’un “10 yılımı verdim” sözleri kısa sürede gündem olurken gözler doğal olarak hikâyenin diğer tarafında olan İlker Sungurlar’a çevrildi.

İlker Sungurlar’dan “Mağduriyet” Tepkisi

Beklenen açıklama sonunda geldi. Sungurlar Feyza Altun’la 2022 yılında boşandıklarını doğruladı. Ancak boşanmanın ardından yeniden bir araya geldiklerini ve bir süre aynı evde yaşadıklarını da söyledi.

Sungurlar’a göre bu yeniden başlayan ilişki geçtiğimiz haziran ayında sona erdi. Yaşananların yakın çevreleri tarafından da bilindiğini belirten Sungurlar son günlerde hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Özellikle “algı yaratarak mağduriyet üretmek” ifadesi dikkat çekti. Sungurlar yaşananların kamuoyuna aktarılma biçimini eleştirirken elinde anlatabileceği başka magazinsel detaylar olduğunu ancak bunları paylaşmayı tercih etmediğini söyledi.

Mesajlara Tek Tek Yanıt Vermedi

Sungurlar’ın açıklamasındaki önemli noktalardan biri ise Altun’un paylaştığı mesajlar ve aldatılma iddiasına tek tek yanıt vermemesi oldu. Bunun yerine ilişkilerinin haziran ayında sona erdiğini vurguladı ve yaşananların bugün gündeme taşınma biçimine itiraz etti.

Tuğçe Özbaykal Detayı Dikkat Çekti

Tam konu biraz sakinleşecek derken yeni bir detay ortaya çıktı. Altun’un daha önce paylaşımlarında adını geçirdiği Tuğçe Özbaykal ile İlker Sungurlar’ın sosyal medya hesaplarından aynı manzarayı gösteren paylaşımlar geldi.

Bu durum,ikilinin birlikte tatil yaptığı yönündeki sosyal medya yorumlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak paylaşımların birlikte olduklarını kesin olarak gösterdiğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Şimdilik tarafların anlattıkları birbirinden farklı. Feyza Altun aldatıldığını söylerken İlker Sungurlar ilişkilerinin haziranda bittiğini ve yaşananların “mağduriyet” üzerinden sunulduğunu savunuyor. Görünen o ki bu hikâyede yeni açıklamalar gelmeye devam edecek.