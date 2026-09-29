Mustafa Sandal’ın Eşi ve Babasına Yakalama Kararı Çıkarıldı!

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Gelişme magazin gündemine de bomba gibi düşerken gözler Mustafa Sandal’ın daha önce yaptığı açıklamalara çevrildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişi şirket ve fon hakkında çeşitli mali tedbir kararları alınmıştı. Son kararla birlikte Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup’un mal varlıklarına el konuldu.

Ayrıca iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturmayla ilgili hukuki süreç devam ederken söz konusu kararların soruşturma kapsamında alındığı ve kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği de göz önünde bulunduruluyor.

Mustafa Sandal’dan Net Açıklama

Konuyla ilgili adı gündeme gelen Mustafa Sandal ise gün içinde sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı eşi Melis Sütşurup Sandal ile evlilikleri dışında herhangi bir maddi ortaklığının bulunmadığını özellikle vurguladı.

Sandal eşi ve kayınpederi hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini haksız ve kötü niyetli bulduğunu söyledi. 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu belirten sanatçı müzik dışında başka bir işi, uğraşı ya da geliri olmadığını ifade etti.

Dubai ve Vize Konusuna da Açıklık Getirdi

Mustafa Sandal son dönemde gündeme gelen Dubai meselesine de açıklık getirdi. Melis Sütşurup Sandal’ın oğlunun Dubai’de eğitim gördüğünü ve bu nedenle eş durumundan Golden Visa sahibi olduğunu söyledi.

İngiltere’de aldığı Global Yetenek Vizesine de değinen Sandal kendisi hakkında yapılan ve hakaret ya da iftira içerdiğini düşündüğü paylaşımlarla ilgili avukatının hukuki süreci takip ettiğini açıkladı.