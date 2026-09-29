Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü!

Survivor’da başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Mert Öcal ve Sude Burcu kızları Mira’nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Minik Mira ilgi odağı oldu.

Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 20:30

Survivor’da başlayan aşklarını yıllardır sürdüren Mert Öcal ve Sude Burcu sonunda hayalini kurdukları o güzel günlere kavuştu. 2022 yılında nişanlanan 2024 yılının eylül ayında da evlenen çift şimdi ise ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin minik kızları Mira aileye katılmasıyla birlikte hayatlarını adeta baştan aşağı değiştirdi.

Aşkları Survivor’da Başlamıştı

Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşkı Survivor All Star 2022 döneminde başlamış ve kısa sürede magazin dünyasının da dikkatini çekmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift 2022’de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

2024 yılının eylül ayında ise mutluluklarını evlilikle taçlandırdılar. O dönem evlilik hakkında konuşan Mert Öcal uzun süre evlilikten uzak durduğunu ancak Sude ile karşılaştığında fikrinin değiştiğini söylemişti. Öcal’ın sözleri “Doğru kişiyle evlilik dünyanın en güzel şeyi” mesajıyla hafızalarda kalmıştı.

Mira’nın Gelişiyle Mutluluk Katlandı

Çift geçtiğimiz dönemde sosyal medya hesaplarından yaptıkları sürpriz paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. Ardından bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ikili bu kez isim konusunda da takipçilerini fazla bekletmedi.

Mert Öcal ve Sude Burcu kızlarına Mira adını verdi. Aylar süren heyecanlı bekleyişin ardından kızlarını kucaklarına alan çift ilk kez anne baba olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı.

Sude Burcu’dan Yeni Mira Paylaşımı

Mira’nın dünyaya gelmesinin ardından ilk fotoğrafı da annesi Sude Burcu paylaşmıştı. Burcu kızının fotoğrafına “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdi ise çiçeği burnunda anne Mira’nın yeni karelerini Instagram hesabından yayınladı. Minik Mira’nın fotoğrafları kısa sürede takipçilerden büyük ilgi görürken çiftin aile mutluluğu da sosyal medyada gündem oldu.

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