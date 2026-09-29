Nehir Erdoğan’a Selda Bağcan’dan Övgü! “En Özel Tebriğim”

Altı Üstü İstanbul’un Emir’in vedasını anlatan sahnesi Selda Bağcan’ı gözyaşlarına boğdu. Usta sanatçı Nehir Erdoğan’ı da özel sözlerle tebrik etti.

Nehir Erdoğan’a Selda Bağcan’dan Övgü! “En Özel Tebriğim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 21:05

ATV’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul 16. bölümden yaptığı sürpriz ön gösterimle izleyiciyi hazırlıksız yakaladı. Özellikle Emir’in veda sahnesi hem ekran başındakileri hem usta sanatçı Selda Bağcan’ı derinden etkiledi.

Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Emir’in vedasında Selda Bağcan’ın unutulmaz Sürgün şarkısının çalması sahneye bambaşka bir hava kattı. Bağcan da bu anları izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

“İçim Parçalandı” Dedi

Selda Bağcan sosyal medya hesabından sahneden bir bölüm paylaşarak yaşadığı duyguyu takipçileriyle paylaştı. Emir’in annesi, babası ve tüm Ziyankar’ın vedasını izlerken adeta yıkıldığını söyleyen sanatçı sahne bittikten sonra bile boğazındaki düğümün geçmediğini anlattı.

Bağcan “Ben de ekran başındaki herkes gibi gözyaşlarımı tutamadım” diyerek sahneden ne kadar etkilendiğini dile getirdi. Ardından dizide Emir’in annesi Zehra Cankaya’yı canlandıran Nehir Erdoğan’ı da özellikle tebrik etti.

Nehir Erdoğan’dan Duygulandıran Yanıt

Selda Bağcan’ın övgüsü karşısında Nehir Erdoğan’ın cevabı da en az sahne kadar duygusal oldu. Ünlü oyuncu Bağcan’dan aldığı bu mesajı Meslek hayatımın en özel tebriği sözleriyle anlattı.

Erdoğan, Bağcan’ın şarkılarının hayatının acılarına neşesine ve isyanlarına yıllardır eşlik ettiğini söyleyerek sanatçıya duyduğu hayranlığı dile getirdi. Ayrıca tüm ekip adına Bağcan’a teşekkür etti.

Yeni Bölüm İçin Tarih Belli Oldu

Emir’in vedası uzun süredir merak ediliyordu. Cenaze sahnesinin kamera arkası görüntülerinin paylaşılmasının ardından izleyicilerin kafasında birçok soru oluşmuştu. Ön gösterimle birlikte bu vedanın ekrana nasıl yansıyacağı da ortaya çıktı.

Dizinin yeni bölümü ise milli maç nedeniyle bir hafta ara verecek. Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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