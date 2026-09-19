Gözaltına Alınan Sefo Serbest Bırakıldı! Ünlü Rapçiden İlk Açıklama Geldi

Gözaltına alınıp serbest bırakılan rapçi Sefo sosyal medyadan açıklama yaptı. Evinde suç unsuru bulunmadığını belirten Sefo'nun açıklaması haberimizde.

Gözaltına Alınan Sefo Serbest Bırakıldı! Ünlü Rapçiden İlk Açıklama Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2026 14:31

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo lakaplı ünlü sanatçı Seyfullah Sağır Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından adli kontrol ve Adli Tıp Kurumu işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Yaşanan şok gelişmenin ardından sessizliğini bozan ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Evinde yapılan detaylı aramalarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını vurgulayan sanatçı kendisinden emin bir duruş sergileyerek bağımsız bir laboratuvara da bizzat test verdiğini duyurdu.

Evimde Hiçbir Suç Unsuruna Rastlanmadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde evinde arama yapıldığını belirten Sefo sürecin şeffaflıkla yürütüldüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen ünlü rapçi jandarma ekiplerinin aramasında yasaklı veya suç teşkil eden herhangi bir nesne bulunmadığını dile getirdi.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na götürülerek gerekli prosedürlerin tamamlandığını aktaran başarılı müzisyen süreç boyunca kendisine anlayışla yaklaşan kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara teşekkür etti. Hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve bu tür maddelerin özendirilmesini asla tasvip etmediğini belirten Sefo kendisini sevenlerin ve ailesinin güvenini boşa çıkarmayacağını kesin bir dille altını çizdi.

Soru İşaretlerini Gidermek İçin Özel Laboratuvarda Test Verdi

Soruşturma sürecine ve Adli Tıp Kurumu'na duyduğu saygıyı vurgulayan ünlü sanatçı akıllarda hiçbir şüphe kalmaması adına kendi iradesiyle bağımsız bir sağlık kuruluşuna da giderek test yaptırdığını açıkladı. Test sonuçları çıkar çıkmaz kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Sefo açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Başta Adli Tıp Kurumu'nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz."

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