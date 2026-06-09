Sahneyi Arkasında Bırakıp Çöp Topladı! Çelik Herkesi Şaşırttı

Çelik bu kez sahnelerde değil, Samsun sokaklarında çok farklı bir amaçla ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ve geçimini geri dönüşüm atığı toplayarak sağlayan Serpil Hanım’ın hayatına bir günlüğüne eşlik etti. Ama bu sıradan bir ziyaret değildi resmen onun günlük mücadelesinin içine girdi.

İstanbul’dan Kalkıp Emek Mücadelesine Katıldı

Çelik, bu deneyim için İstanbul’dan Samsun’a gitti. Amacı sadece ziyaret etmek değil, Serpil Hanım’ın her gün yaşadığı zorlukları birebir görmekti. O yüzden el arabasını aldı, sokak sokak gezdi, çöp konteynerlerinden kağıt ve plastik topladı.

Saatler boyunca hiç durmadan çalıştı. Sırtında yük taşıdı, ağır poşetleri topladı, geri dönüşüm için malzeme ayırdı. Yani kısacası “bir günlüğüne de olsa o hayatı yaşadı”.

Kimse Ünlü Olduğunu Fark Etmedi

İşin en ilginç kısmı da burası. Sokakta onu görenlerin çoğu yanlarındaki kişinin ünlü bir şarkıcı olduğunu hiç fark etmedi bile. Çünkü Çelik tamamen sade bir şekilde, hiçbir gösteriş yapmadan Serpil Hanım’ın yanında çalıştı.

Ne özel bir ekip vardı ne de kamera şov havası… Sadece gerçek bir emek günü vardı.

“Bir Günlük Kazanç Ne Kadar Zor?”

Bu deneyimin en önemli amacı da aslında buydu. Çelik insanların günlük hayatta neler yaşadığını daha yakından görmek istedi. Özellikle şu sorulara dikkat çektiğini söyledi:

“Bir insan bir gününü nasıl geçiriyor?”

“Bu kadar emeğin karşılığı gerçekten ne?”

“Hayatta kalmak için insanlar ne kadar zorlanıyor?”

Borcunu da Kapattı

Günün sonunda sadece deneyimle kalmadı. Serpil Hanım için önemli bir destek de verdi. Yaklaşık 100 bin TL’lik borcunu kapatarak ona büyük bir rahatlama sağladı.

Bu hareket hem Serpil Hanım hem olayı izleyenler için oldukça duygusal bir an oldu.Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kişi Çelik’in bu hareketini “gerçek farkındalık” olarak yorumladı. Çünkü bu kez konu sadece bir yardım değil doğrudan bir hayatın içine girip o emeği hissetmekti.