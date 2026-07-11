Sahnede Sakatlanan Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!

İstanbul'daki Manifestival konserinde sakatlanan Hilal Yelekçi sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu.

Sahnede Sakatlanan Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 18:47

Popüler müzik grubu Manifest'in İstanbul'da gerçekleştirdiği "Manifestival" konseri talihsiz bir sağlık problemine sahne oldu. Grubun öne çıkan üyelerinden Hilal Yelekçi etkinliğin ilk dakikalarında bacağında aniden gelişen şiddetli bir acı hissetti. Performansını bir süre bu şekilde sürdürmeye gayret eden genç sanatçı ağrının dayanılmaz boyutlara ulaşması üzerine gözyaşları içinde sahneyi terk ederek kulise geçti.

Alanda hazır bulunan acil sağlık ekipleri Yelekçi'ye anında müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrollerin ve uygulanan serum tedavisinin ardından uzmanlar yoğun bir tıbbi süreç yürüttü. Normal şartlarda iğne olmaktan korktuğunu gizlemeyen başarılı yorumcuya ağrıyı dindirmek ve yeniden ayağa kalkmasını sağlamak amacıyla 5 kez iğne yapıldı. Gösterilen yoğun çabanın ardından Yelekçi kendisini bekleyen binlerce müzikseveri yalnız bırakmamak adına tekrar sahneye dönme kararı aldı.

"Bedenimi Hareket Ettiremiyordum"

Yaşanan kritik gecenin ertesi sabahı Hilal Yelekçi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını bilgilendiren samimi bir açıklama yayınladı. Saat 08:45'te yaptığı paylaşımda öncelikle iyi olduğunun altını çizen şarkıcı konser öncesinde yaşadığı fiziksel zorlukları ilk kez tüm şeffaflığıyla aktardı.

Performans öncesinde vücudunu hareket ettiremeyecek kadar kötü bir durumda olduğunu belirten Yelekçi şu ifadeleri kullandı: "Ayağa kalkabilmem için serumlar, testler, ilaçlar derken 5 kez iğne görmek bana da sürpriz oldu."

Serum bağlanan kolunun fotoğrafını paylaşmak istemediğini belirten ünlü isim bu durumu esprili bir dille dünyaca ünlü model Bella Hadid'in popüler hastane gönderilerine benzeterek "İkonik bir Bella Hadid anı yaşanmasın istedim" sözleriyle takipçilerini gülümsetti. Dinleyicileriyle sahnede planlanandan daha az vakit geçirdiği ve gece hemen açıklama yapamadığı için özür dileyen sanatçı hayranlarının enerjisinden büyük güç aldığını dile getirdi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Genç sanatçının bacağındaki ciddi rahatsızlığa ve yoğun acıya rağmen sahneye geri dönerek koreografiyi tamamlaması dijital platformlarda büyük bir takdir topladı. Konseri izleyen binlerce kişinin cep telefonlarıyla kaydettiği o anlar kısa sürede sosyal ağlarda en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

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