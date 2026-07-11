Kanal D'nin İddialı Dizisi Daha 17'de Büyük Şok: Ölüm Emri Gerilimi Tırmandırdı!

Kanal D’nin Pastel Film imzalı popüler dizisi Daha 17’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanda verilen ölüm emri gerilimi üst seviyeye çıkardı.

Kanal D'nin İddialı Dizisi Daha 17'de Büyük Şok: Ölüm Emri Gerilimi Tırmandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 19:52

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Daha 17 dizisi sarsıcı hikayesiyle pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı fenomen yapım yeni bölüm fragmanıyla şimdiden izleyiclerin merak duygusunu harekete geçirdi. Yayınlanan çarpıcı tanıtım ana karakterlerin karşı karşıya geleceği tehlikeli olayların ipuçlarını verirken gerilimi de tırmandırdı.

Kardeşini Arayan Aras Durmuyor

Yeni bölüme dair ipuçları barındıran fragmanda Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Aras karakterinin Serhat’a karşı öfke patlaması yaşaması dikkat çekti. Serhat rolünde izlediğimiz Çağdaş Onur Öztürk’ün karşısına dikilen genç adam, "Benim kardeşim nerede?" çığlığıyla gizemli kayıpların peşini bırakmayacağını gösterdi. Sırların yavaş yavaş açığa çıkmasıyla köşeye sıkışan Şebnem, Aras’ın gerçekleri öğrendiğini fark etti. Karakteri canlandıran Nesrin Cavadzade’nin telaşlı halleri fragmana yansırken, Şebnem’in "O çocuk, kardeşini bulana kadar durmayacak" ifadesi iki taraf arasındaki çatışmayı körükledi. Öte yandan bir psikoloğun iki kardeşin bir araya gelmesini engellemek adına Aras ve Ata Yaşat'ın oynadığı Teoman'ın birbirinden uzak tutulması yönündeki tavsiyesi, aile geçmişindeki karanlık noktaları işaret etti.

Şebnem ve Hakan Arasında Ölümcül Plan

Tanıtımın en sarsıcı anı Şebnem ile Hakan arasındaki gizli konuşmada yaşandı. Armağan Oğuz'un hayat verdiği Hakan, Şebnem'in "Bu meseleyi kökünden halletmeliyiz" şeklindeki radikal çıkışıyla şoke oldu. Hakan'ın "Benden birini kendi ellerimle öldürmemi istiyorsunuz" sözleri, dizide açık bir cinayet planının devreye sokulacağını gösterdi. Diğer yanda Helin Elveren'in canlandırdığı Deniz, Teoman'a karşı sert bir yüzleşme gerçekleştirdi. Dünyayı bedel ödemedikleri bir oyun alanı olarak gören zenginlerin, başkalarının hayatlarını ve gururlarını hiçe saydığını belirten Deniz'in monologları izleyicilerden tam not aldı. Fragmanın son sahnelerinde Serhat’ın hastanede görüntülenmesi ise dizinin takipçilerinde derin bir merak uyandırdı. Sevilen dizi pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

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