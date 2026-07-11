Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncuları Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı Düğün Yaptı!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını bahar döneminde atmıştı. Mart ayında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ikili düğün kutlamasını yaz aylarında yapmayı tercih etti. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen yaklaşık dört aylık sürenin sonunda çift Amasya'daki düğün organizasyonu için yürüttükleri hazırlıkları neticelendirdi. Yaz takvimine denk gelen törenle birlikte evlilik süreci tamamlanmış oldu.

Ekip Arkadaşları Mutluluğu Sosyal Medyaya Taşıdı

Çiftin düğün merasimi Amasya'da yapıldı. Düğüne ikilinin aile bireyleri, akrabaları ve en yakın dostları katılım sağladı. Davetlilerin hazır bulunduğu salonda tebrikleri kabul eden çift konuklarıyla tek tek ilgilenerek bu mutlu anı paylaştı. Aynı program çatısı altında uzun süredir birlikte çalışan meslektaşları da oyuncu çifti bu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda bulunan Emre Aslan düğün salonunda yaşanan neşeli anları ve kutlama sürecini anlık olarak dijital ortama aktardı. Benzer şekilde ekibin öne çıkan diğer ismi Hilmi Deler de gece boyunca çektiği kayıtları ve tebrik içeriklerini şahsi Instagram hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdı. Rol arkadaşlarının evlilik sevincine ortak olan oyuncuların paylaştığı sahneler internetteki magazin sayfalarında yer alarak geniş bir kitleye ulaştı.