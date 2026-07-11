Sevdam Karadeniz'de Şok Ayrılık: Hivda Zizan Alp Diziye Veda Etti!

Yeni yayın dönemi için hazırlıklarını büyük bir hızla sürdüren "Sevdam Karadeniz" dizisinde çekimlerin başlamasına sayılı günler kala beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Mia Yapım imzası taşıyan ve yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği iddialı proje önümüzdeki günlerde ekibiyle birlikte sete çıkmayı hedefliyor. Bu sezon Karadeniz bölgesinde çekimleri gerçekleştirilecek ikinci büyük televizyon yapımı olma özelliğini taşıyan dizinin oyuncu kadrosu hafta içi Maslak Kulis'te önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Ekibin senaryo analizi yaptığı ilk resmi okuma provasına hikayede "Fındık" karakterini canlandırması planlanan başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp de katılım sağladı. Ancak provanın tamamlanmasının hemen ardından genç aktris yapım yönetimiyle masaya oturarak kariyer planlaması doğrultusunda ortak bir karara vardı. Tarafların karşılıklı mutabakatı neticesinde Alp henüz motor denmeyen dizinin oyuncu kadrosundan resmi olarak ayrıldı.

Çekim Takvimi ve Teknik Kadro Netleşti

Senaryosunu Özge Korkmaz ile Yeşim Gülay’ın birlikte kaleme aldığı dramatik yapımın yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek oturuyor. Teknik ve lojistik hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan yapım ekibi takvimde bir değişiklik yaşanmaması durumunda 18 Temmuz tarihinde Karadeniz'de çekimlere start verecek. Bölgenin coğrafi yapısını ve kültürel dokusunu ekranlara taşımayı amaçlayan Sevdam Karadeniz güçlü prodüksiyon bütçesiyle de dikkat çekiyor. Hivda Zizan Alp'in ani ayrılışının ardından boşa çıkan kritik rol için cast direktörlerinin yeni bir oyuncu arayışına vakit kaybetmeden başladığı ve görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor.

İki Ailenin Hesaplaşması Başlıyor

Dizinin ana olay örgüsü Karadeniz'in önde gelen ve sözü geçen iki büyük ailesi olan Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki gerilimli ilişkileri odağına alıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan trajik bir aşk öyküsünü temel alan senaryo geçmişin kapanmayan hesaplarını yeni nesle devrediyor. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay'ın hayat vereceği Hafise ile usta aktör Şerif Erol'un canlandıracağı Durali karakterinin geçmişte yarım kalan büyük sevdası zamanla iki aile arasında yıllarca sürecek kanlı bir düşmanlığın temelini oluşturuyor. Bu amansız intikam döngüsünün ortasında büyüyen torunlar ise geçmişin ağır bedelini ödemekle karşı karşıya kalıyor. Hikayenin genç kahramanlarından Kuzey karakterine Erdem Adilce hayat verirken, dramatik bir dönüşüm yaşayacak olan Zeyşan rolünü ise Damlasu İkizoğlu üstleniyor. Büyüklerin geçmişte bıraktığı intikam mirası bu iki genci kendi iradeleri dışında zoraki bir evliliğin içine sürükleyerek kaçınılmaz bir çatışma başlatacak.